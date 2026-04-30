Смоленская АЭС провела творческий конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей»

Госкорпорация «Росатом» активно формирует взгляд детей и молодежи на безопасность через творчество.

На Смоленской АЭС подвели итоги творческого конкурса «Охрана труда глазами детей», приуроченного к Всемирному дню охраны труда. Торжественная церемония награждения объединила юных художников и их родителей.

«Я считаю, что достичь нулевого травматизма, сохранения жизни и здоровья, можно только если вовлечь в этот процесс всех: и детей, и взрослых, ведь модели правильного поведения формируются с самого детства, – подчеркнул начальник отдела охраны труда Валерий Мищенко. – Наш традиционный творческий конкурс очень важен, чтобы напомнить взрослым, ради чего соблюдать все правила безопасности, потому что дома их ждут дети».

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: дошкольники и школьники, общее число участников превысило 70 человек, победителями стали 25 ребят.

Юные художники Полина Корягина и Николай Селезнев поделились впечатлениями от творческого процесса. Ребята отметили, что рисовать на заданную тему было интересно и радостно. По их мнению, День охраны труда – очень важная дата, которая напоминает, что правила безопасности необходимо помнить всегда.

«В конкурсе участвовал мой сын Максим, ученик 1 класса Центра образования №1 «Перспектива». Рисунок о правилах дорожного движения, созданный усилиями семьи, был направлен на отражение идеи безопасности. А безопасность, как мы знаем, — главный приоритет в атомной энергетике, — отметила экономист управления закупок Смоленской АЭС Ирина Толкачева.

Все лауреаты были отмечены дипломами и памятными подарками от Смоленской АЭС. Завершилось мероприятие посещением музейно-выставочного комплекса атомной станции, где дети смогли узнать больше об истории и сегодняшнем дне мирного атома.

Безопасность – ключевой приоритет деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Развитие культуры безопасности, внедрение современных методов охраны труда и вовлечение сотрудников и членов их семей в профилактические мероприятия позволяют минимизировать риски производственного травматизма и обеспечивать стабильную работу энергетического комплекса страны.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС