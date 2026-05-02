Имя Пушкина на сафоновской земле

Оказывается, сафоновская земля связана с Александром Сергеевичем Пушкиным. Это запечатлено даже в названии одного из населённых пунктов.

Правда, сразу оговоримся: великий поэт в Смоленской губернии никогда не был, однако его предки как по отцовской, так и по материнской линии имеют отношение к нашему краю.

Ещё во времена Ивана Грозного в опричном Вяземском уезде имения получили многочисленные представители рода Пушкиных, в том числе Семён Михайлович – прямой предок поэта. Спустя столетие в губернии имели владения более десятка Пушкиных, – причём восемь владений носили «пушкинские» названия. Ныне на Смоленщине пять населённых пунктов Пушкино: в Гагаринском, Вяземском, Дорогобужском и Сафоновском округах. Так, наше Пушкино с близлежащими деревнями принадлежало воеводе Григорию Григорьевичу Пушкину по прозвищу Сулемша, двоюродному племяннику Семёна Михайловича Пушкина.

Рассказ о связях А.С. Пушкина со Смоленщиной был бы неполным без упоминания о его внуках. Их у поэта было 18. С нашей землёй связана жизнь внучки поэта Веры Александровны. Она вышла замуж за потомственного военного Сергея Петровича Мезенцова и с 1893 года жила в его имении Ершино, рядом с деревней Якушкино ныне Сафоновского округа. В 1908 году, помогая бороться со скарлатиной в соседней деревне Желудково, она заразилась и в следующем году умерла. Похоронили её в родовой церкви Мезенцовых в Рыхлове близ Семлёва (теперь это Вяземский округ).

Кстати, Якушкино – это следующая тема нашей рубрики «Память Смоленщины».

Фото Мезенцовой: www.boldinomuzey.ru

Текст: Юрий Иванов «Смоленщина известная и неизвестная»