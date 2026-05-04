В Смоленске при поддержке проекта «Единой России» пройдёт выставка-раздача бездомных животных



Подарить питомцу дом можно будет 17 мая

В Смоленске при поддержке проекта «Единой России» «Защита животного мира» пройдёт выставка-раздача бездомных животных – мероприятие поддержал кинологический центр «Гранд», госветслужба Смоленской области и предприниматели.

Выставка пройдёт в воскресенье, 17 мая, на площади у кинотеатра «Современник» с 12:00 до 15:00. Организаторы отмечают, что смолянам, которые возьмут себе питомца, получат бонусы от спонсоров – сертификаты в ветклинику и зоомагазин.

Всем желающим будет доступна бесплатная консультация кинолога по вопросам содержания и воспитания питомца, а также дальнейшая поддержка.

Для посещения выставки обязательна предварительная регистрация по номеру +7 915 641 14 91.

Напомним, недавно в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира» в регионе стартовала акция «Лучший друг» по сбору корма для бездомных животных. Принять участие в акции может каждый – она продлится до декабря. Принести помощь можно в Смоленскую областную библиотеку для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова по адресам: г. Смоленск, ул. Ленина, 16 или пр. Гагарина, 12/1.