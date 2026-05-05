Волшебство матрёшки

В рамках виртуального интеллектуального поединка «Мы вместе», приуроченного к Году единства народов России, педагогами Дома детского творчества был организован и проведён мастер-класс для учащихся «Традиционный русский сувенир «Матрёшка».

Участники мероприятия узнали историю появления игрушки-матрёшки, познакомились с традиционными росписями сувенира.

Участвуя в мастер-классе, наши воспитанники узнали о том, что игрушка несёт глубокий смысл объединения окружающего мира в его многообразии. Расписанная в народных традициях матрёшка прошла яркий путь развития от детской игрушки до одного из самых популярных сувениров, став культурным достояниемстраны

Воспитанники педагога дополнительного образования Лилии Азаровой из творческого объединения «Мастерица» своими рукамисделали авторский сувенир в технике «Роспись по ткани на объемной форме».

Ребята не толькосовершили экскурс в историю появления этой игрушкии познакомились с традиционными росписями, но и своими руками сделали авторские сувениры в лучших народных традициях росписи.

В творческом объединении «Лепные фантазии» учащиеся под руководством Оксаны Филипповой также изготавливали в этом году оригинальные сувениры в виде матрёшек.

Расписные весенние матрешки стали прекрасным подарком мамам и бабушкам к празднику 8 Марта, создавв домах нащих воспитанников атмосферу волшебства и праздника.

. Ольга НОВИКОВА, директор Дома детского творчества

НА СНИМКАХ: Воспитанники творческого объединения «Мастерица» во время мастер-класса

У ребят из объединения «Лепные фантазии» получились замечательные матрёшки!

