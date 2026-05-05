Губернатор Василий Анохин призвал смолян присоединиться к акции «Бессмертный полк»

Чтобы присоединиться к проекту, до 6 мая включительно нужно подать заявку на официальном сайте или через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и МАКС. В личном кабинете достаточно загрузить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны или труженике тыла. Если необходимо, можно улучшить фотографию и сделать её цветной.

Все анкеты проходят многоуровневую модерацию с участием профессиональных историков. Это гарантирует достоверность информации и защиту от попыток фальсификации нашей истории.

Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте и на экранах всей страны. Первыми его увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем эстафета памяти пройдет через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.

Кроме того, по инициативе Общественной палаты Смоленской области в нашем регионе продолжается акция «Стены памяти». Они работают в ТРЦ «Макси», Дворце спорта «Юбилейный» в Смоленске, а также в муниципальных округах. Каждый желающий может разместить портрет своего героя — участника Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Акция продлится до 12 мая. Это ещё одна возможность поделиться историей своей семьи и выразить благодарность нашим защитникам.

– Давайте вместе сохраним память о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Пусть наши герои живут в сердцах потомков вечно! – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.