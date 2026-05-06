«Герои СВОего времени. Смоленск»

Главная задача образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» – помочь бойцам специальной военной операции раскрыть свой потенциал в гражданской жизни. Курсанты осваивают новые компетенции и готовы делиться приобретенным опытом с другими защитниками.



По инициативе участника программы Владимира Степаненко в Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России прошел круглый стол для ветеранов СВО, которые сегодня возвращаются к гражданской жизни и проходят этап профессионального самоопределения. Участники образовательной программы рассказали бойцам о личном опыте службы, особенностях адаптации, а также о дальнейших профессиональных маршрутах в гражданской сфере. Поделились тем, как проходило обучение, рассказали о направлениях подготовки и о сферах деятельности, в которых уже применяют полученные знания.



Как отмечают курсанты, переход от военного уклада к мирной жизни был непростым, и именно образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» стала основой поддержки в процессе адаптации и профессионального становления.



Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – региональный аналог федеральной программы «Время героев», реализуемой по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В настоящее время 13 участников программы завершают образовательный курс. Впереди у них подготовка и защита дипломных работ, а также итоговая сессия.



Завершение программы запланировано на июнь 2026 года. После выпуска участники будут выстраивать свою профессиональную карьеру в регионе, применяя полученные знания и компетенции в сфере государственного и муниципального управления.