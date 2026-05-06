Мы в игре!

Наши земляки продемонстрировали высочайший уровень мастерства на престижных соревнованиях по бочче, проходивших в Смоленской и Тульской областях.

В городе Гагарине, в рамках турнира, посвященного 65-летию первого полета человека в космос, команда из Сафонова достойно представила свой край. Евгения Павлюченкова, Карина Гладких и Антон Алтухов в напряженной борьбе с представителями Москвы, Московской области, Республики Беларусь и других регионов России сумели завоевать шестое место.

Не менее впечатляющим стало выступление сафоновских спортсменов на чемпионате России по бочче в тульском Алексине. Никита Синицын (класс ВС 1), Евгений Павлюченков и Вадим Нестеров (класс ВС 2), представляющие спортивную школу по адаптивному спорту Смоленской области, показали упорство и волю к победе.

Никита, оказавшись в сильной группе, занял 25-е место. Вадиму Нестерову совсем немного не хватило для выхода из группы, и он финишировал 19-м. Евгений Павлюченков же продемонстрировал настоящий бойцовский характер. Пройдя сильную группу и напрямую выйдя в четвертьфинал, он одержал победу над сильным соперником из Севастополя. В полуфинале Евгений оказал достойное сопротивление многократному чемпиону России Никосу Анозову из Краснодара. В игре за третье место, в упорной борьбе, он уступил спортсмену из столицы, заняв в итоге четвертое место.

Поздравляем сафоновскую команду с отличными результатами и желаем им дальнейших спортивных достижений и множества побед на кортах всей страны!

Маргарита АЛЕКСАНДРОВА

Фото предоставлено Евгением Павлюченковым