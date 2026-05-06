Поезд Победы в Сафонове

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сафоновцы встретили прибывший из Смоленска «Поезд Победы – Дорога Памяти».

Второй год подряд участниками акции стали сотни горожан и гостей нашего города, окунувшиеся в праздничную атмосферу главного праздника нашей страны.

В сквере у железнодорожного вокзала ещё до прибытия долгожданного состава выступали лучшие самодеятельные коллективы.

Учащиеся школ и средних профессиональных учебных заведений, воспитанники детских садов, представители различных патриотических объединений с флагами и букетами цветов заняли всю платформу железнодорожной станции. Кто-то пришёл на торжество всем классом, выступив на импровизированной площадке с песнями военных лет, стихами о войне и мире.

Анна и Евгений Носовы встретили Поезд Победы вместе с детьми – пятилетним Анатолием и двухлетней Викой. Для главы семьи день 9 Мая связан с воспоминаниями о прадеде – фронтовике Дмитрии Ивановиче Носове, который после войны был начальником железнодорожной станции в Дурове.

Супруги Савиновы приехали встречать Поезд Победы из посёлка Верхнеднепровского. В руках они держали портреты родственников жены – жителей блокадного Ленинграда.

Из Шавеева приехала Елена Ивановна Иванова. Как ребёнок войны, она встретила нынче свою 81-ю победную весну. Дождалась рождения девяти внуков и семи правнуков. В годы Великой Отечественной её отец был ранен под Вязьмой. После войны помогал семьям, потерявшим близких на полях сражений. Иван Ефимович Орлов вместе с женой растил 11 детей.

В импровизированном концерте принял участие народный коллектив – ансамбль казаков «Ермак», приехавший на Поезде Победы из Смоленска. Вся площадь подпевала солистам слова песни «День Победы».

Каждый из участников акции стремился сделать фото на память, в том числе с участниками военно-исторического клуба «Смоленский рубеж».

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото автора