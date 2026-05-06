﻿Смоленская область присоединилась к Неделе здорового долголетия

С 4 по 10 мая Министерство здравоохранения России проводит Неделю здорового долголетия. Главная цель акции — рассказать людям о том, как важно заботиться о своем здоровье, вести активный образ жизни, чтобы она была насыщенной и долгой.

С 2025 года стартовала региональная программа «Активное долголетие», которая реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Она направлена на создание условий для улучшения качества жизни людей старшего возраста и помогает им оставаться здоровыми и вовлеченными в общественную жизнь. Также активное долголетие предусматривает раннюю профилактику старения с помощью достижения физического, психического и социального благополучия, которые позволяют людям оставаться активными на протяжении всего жизненного пути.

Однако пожилые люди часто сталкиваются с рядом проблем в области здоровья, которые могут влиять на их качество жизни. Это хронические неинфекционные заболевания, возможные когнитивные расстройства, формирование синдрома старческой астении, проблемы со зрением и слухом. Важно это учитывать, а также поддерживать пожилых людей и проявлять к ним заботу и уважение.

Чтобы как можно дольше сохранять активное и здоровое долголетие, людям в возрасте необходимо поддерживать физическую активность, которая положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, метаболизм и психическое здоровье. Также важны социальная вовлеченность (общение с друзьями и семьей, участие в общественных мероприятиях) и поддержка когнитивного здоровья через обучение, чтение, решение головоломок и т.д. Кроме того, необходимо соблюдать сбалансированное питание, справляться со стрессами, а также поддерживать позитивный настрой и эмоциональную устойчивость.

Соблюдение этих правил поможет значительно улучшить общее самочувствие, а значит увеличить продолжительность жизни, сделав ее более насыщенной и яркой.