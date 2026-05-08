Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

О ветеранах Великой Отечественной войны мы заботимся круглый год, но в преддверии Дня Победы окружаем их особым вниманием. Ежегодно в Смоленской области проходит акция «Парад для одного ветерана». Её организуют молодёжный центр-музей имени адмирала Нахимова и «Волонтёры Победы» при поддержке Правительства области. Во дворах домов, где проживают участники Великой Отечественной войны, а также узница Освенцима Аналия Григорьевна Подлесная, проходят праздничные программы. Сегодня они состоялись на 12 площадках в Смоленске и Смоленском муниципальном округе.

Торжественным маршем прошли военнослужащие Смоленского территориального гарнизона, курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, юнармейцы. Бойцы Росгвардии и 25-го отряда специального назначения «Меркурий» играли песни военных лет. Участники специальной военной операции также присоединились к акции и лично поздравили ветеранов с наступающим праздником. Представители военной полиции и 62-й военной автомобильной инспекции обеспечили безопасное проведение мероприятия.

Волонтёры вручили героическим землякам поздравительные открытки и помогали ветеранам выходить на улицу. Студенты Смоленского государственного института искусств исполнили вальс, оркестр отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии сыграл мелодии военных лет.

Содействие в организации акции и памятные подарки вручили ветеранам активисты «Бессмертного полка» Смоленской области, юнармейцы и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Также в акции приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, УФССП, УФСИН, Следственного комитета, Прокуратуры, 144-й Ельнинской дивизии, 29-й железнодорожной бригады, Росприроднадзора, Торгово-промышленной палаты Смоленской области.

Ветераны пообщались с молодыми ребятами — это бесценный урок истории. В глазах юных смолян — глубокое уважение, гордость за страну и за поколение победителей. На их подвиг сегодня равняется наше подрастающее поколение.