Туризм на Смоленщине развивается бурными темпами

Смоленская область становится все более привлекательной для путешествий и отдыха. В 2025 году услугами размещения в гостиницах региона воспользовались 420 754 человек. Это на 26% больше, чем годом ранее. Рост турпотока позволяет Смоленской области уверенно двигаться к достижению целей национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

Этот результат говорит о растущем интересе к культурному и историческому наследию Смоленщины, а также доверию гостей к качеству туристической инфраструктуры региона. Это итог нашей системной работы по развитию отрасли. Мы благоустраиваем общественные пространства, повышаем уровень сервиса, реализуем инвестиционные проекты, поддерживаем предпринимателей.

Сегодня в сфере туризма Смоленской области работают порядка 1300 субъектов малого и среднего бизнеса. Ежегодно благодаря грантовому конкурсу в сфере туризма помогаем смолянам реализовывать проекты, направленные на раскрытие туристического потенциала региона. В 2025 году при поддержке конкурса в сфере туризма состоялся ряд ярких событий: фестиваль военно-исторической реконструкции «Вяземское сражение 1812 года», мультимедийный проект «Смоленск – моя крепость», «Среда Джаза Фест» и другие.

Рост турпотока открывает новые возможности для привлечения федеральной помощи и дальнейшего развития инфраструктуры, создания современных туристических объектов и улучшения качества услуг. Мы всегда рады видеть гостей в Смоленской области!