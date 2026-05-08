﻿Смолян пригласили на молодежный фестиваль «ТопФест»

В День России, 12 июня, в «Лужниках» состоится крупнейший фестиваль «ТопФест» с участием звезд и блогеров. Масштабное мероприятие для детей, подростков и их родителей соберет более 80 тысяч зрителей на самой большой открытой арене страны.

Чего ждать от фестиваля и почему сегодня для детей важны такие оффлайн-встречи с кумирами рассказала директор «Института поддержки детского блогинга», организатор фестиваля «ТопФест» Наталья Локтева.

Наталья, как за последние годы изменились интересы детей в РФ и какую роль в этом играет цифровая среда?

Дети всегда искали себя. Раньше – через музыку, книги, кино, двор. Сегодня добавился интернет. И это не хорошо и не плохо, это просто факт. Цифровая среда – это такое же пространство для проб, как и все остальное. Только здесь ребенок может быстро увидеть реакцию на свои слова, найти компанию по интересам, наткнуться на что-то глупое и самому понять, что это глупость. Нам не надо отгораживать их от этого мира. Нам надо быть рядом. Не говорить «убери телефон», а спросить: «Что тебя там так зацепило? Расскажи».

Современные блогеры, которым доверяют дети, – кто они в вашем понимании? Это просто «картинка» или человек, которому дети доверяют?

Тот, кому ребенок верит, – это всегда тот, кем он хочет стать. Не в смысле копировать до татуировки, а в смысле – вот такой человек мне близок, я хочу быть похожим на него в чем-то важном. Топ-блогеры сегодня – именно такие люди для миллионов школьников. Проще говоря топ-блогеры сегодня – это фигуры доверия. Они не прячутся за идеальной картинкой: показывают свою жизнь, переживания, свой рост. Дети это ценят. Они видят не картинку, а человека. И если родитель умеет это разглядеть – появляется повод для настоящего разговора.

Почему для детей так важно, чтобы родители знали, кого они смотрят в соцсетях?

Потому что это про уважение. Когда вы спрашиваете: «А кто эта девочка с яркими волосами?», ребенок слышит: «Твой мир мне интересен». Это не про контроль. Это про близость и доверие. Дети, которые чувствуют, что их увлечения не высмеивают, а принимают, чаще делятся важным. И это работает и в 10 лет, и в 16.

Как родителю правильно «войти» в мир интересов ребенка, чтобы не выглядеть навязчивым?

Просто начните с интереса. Не с оценки, а с вопроса. «Почему тебе нравится этот блогер?», «Почему ты смотришь именно его?». А еще лучше – иногда встать в кадр вместе с ребенком и попробовать станцевать тот или иной тренд. Совместное действие сближает мгновенно. Иногда достаточно сесть рядом на 10 минут – и вы уже на одной волне.

Многие считают блогинг «пустой тратой времени». А как вы относитесь к этому?

Я считаю, что блогинг – это не угроза, а возможность. Через создание контента ребенок учится самопрезентации, работе с цифровыми программами и приложениями, креативному мышлению, пониманию трендов. Сегодня без этих навыков сложно представить успешного человека. Да, не каждый станет блогером. Но каждый получит универсальные компетенции: умение говорить, держать внимание, творчески мыслить, разбираться в интернет-сервисах. И важно, чтобы наши дети становились создателями трендов, а не только подражателями. Это не «просто видео». Это школа жизни в новом формате.

Бывали ли в вашей практике случаи, когда общий интерес к блогеру сближал семью?

Да, и очень яркие. Например, одна мама переживала, что дочь часами смотрит танцевальные ролики. Вместо запрета она предложила: «Давай попробуем повторить этот танец вместе». Сначала неловко, потом смеялись, потом записали свой первый ролик. Сейчас у них семейный аккаунт, где они выкладывают совместные тренды. Главное – не подписчики. Главное – что дочь теперь приходит к маме не только с оценками, но и с мыслями, переживаниями и мечтами. Общий интерес стал возможностью сближения.

Как понимание того, «чем живет» ребенок в сети, помогает предотвратить конфликты в реальности?

Конфликт часто рождается из непонимания. Если родитель видит, что ребенок «залип» в телефоне, он может решить: «Игнорирует, ленится». А если вникнет — поймет: ребенок учится, творит, общается. Когда вы видите смысл, вы реагируете не на поведение, а на потребность. Это меняет все. Спокойствие в доме начинается с интереса, а не с запрета.

В эпоху гаджетов, насколько важны для детей живые, оффлайн-встречи с их кумирами?

Экран не заменит живого концерта – особенно если вы рядом. Когда ребенок видит своего героя на расстоянии вытянутой руки, когда вокруг такие же дети, когда вы вместе поете одну песню – это эмоции, которые остаются на десятилетия. Это не просто «посмотреть». Это пережить вместе. Это и есть связь поколений. Именно такие моменты ребенок уносит с собой во взрослую жизнь: «Мама и папа были со мной. Они видели, что для меня важно».

Фестиваль «ТопФест», который вы организовываете, – ключевая площадка для таких оффлайн-встреч в России?

ТопФест – это пространство, где встречаются два мира: мир блогеров и мир их зрителей. В Лужниках 12 июня выступят те, кого слушают и кому верят миллионы: Влад Кобяков, Глент, Катя Адушкина, Газан, Марьяна Локель, Настя Кош и многие другие. А для родителей – сюрприз от звезд первого эфира — будут Валя Карнавал и Дима Билан. Это не просто концерт. Это момент, когда дети и родители говорят на одном языке. Когда зал становится соавтором: десятки тысяч рилсов, клипов, постов рождаются здесь и сейчас. Это фестиваль, где каждый — не зритель, а участник.

12 июня – День России. Что особенного ждет гостей в «Лужниках»?

Мы хотели сделать день, который запомнится не масштабом, а смыслом. 12 июня на главной арене страны, в Лужниках, мы вместе исполним легендарную песню «До свидания, Москва!» — ту самую, что звучала на закрытии Олимпиады-80. На стадионе встретятся два символа: Олимпийский Мишка и Мишка Топ — наш цифровой герой, как знак связи поколений. Это будет не просто шоу. Это будет момент единства: тысячи семей, которые вместе поют, смеются, снимают, чувствуют: «Мы — одна страна». Если вы хотите, чтобы ваш ребенок пронес через десятилетия воспоминания о том, как вы были рядом на главном празднике страны, — приходите 12 июня в «Лужники». Начало в 18:00. На сцене — более 50 музыкальных номеров, кумиры молодежи. Билеты и программа — на нашем официальном сайте topfest.ru.

А планы на лето 2026 – только Москва или что-то еще?

Не только. Этим летом «ТопФест» отправляется в большой гастрольный тур по городам России. ТопФест – это необычный фестиваль, где на одной площадке встречаются популярные блогеры, известные артисты и их зрители. Одна из наших задач – соединить онлайн и офлайн, стереть границу между блогосферой и живыми выступлениями. Для нас важно, чтобы фестиваль объединял поколения. Детям он дает возможность увидеть вживую тех, за кем они следят каждый день. Родителям – понять, кто эти люди, почему они важны для их детей и чем привлекают. Мы видим ТопФест как пространство встречи, творчества и диалога. Здесь можно не только посмотреть выступления, но и пообщаться, задать вопросы, провести время вместе и лучше узнать друг друга. Следите за афишей на topfest.ru – города и даты объявим совсем скоро.