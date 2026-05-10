Дереня Якушкино на карте Сафоновского края

Вся восточная часть Сафоновского округа, включая Истомино, Третьяково, Жуково, Якушкино, являлись владениями рода Якушкиных, из одной ветви которого происходил декабрист Иван Дмитриевич Якушкин.

Долгое время считалось, что Иван Дмитриевич родился в сельце Жуково Вяземского уезда, а ныне Сафоновского округа. Однако в 2021 году выяснилось, что будущий декабрист появился на свет в сельце Никольское Ельнинского уезда. Жуково же является родовым имением отца, которое впоследствии перешло И.Д. Якушкину и где он неоднократно бывал.

В течение трёх лет Иван Дмитриевич рос и воспитывался в деревне Казулино, у своих родственников Лыкошиных. Здесь же завязал дружеские отношения со своим троюродным братом Александром Сергеевичем Грибоедовым.

И.Д. Якушкин, участник Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов, отличился в Бородинском и Кульмском сражениях.

Он был одним из основателей «Союза спасения» и членом «Союза благоденствия», выступал за отмену крепостного права. Предлагал свергнуть самодержавие, убив императора Александра. А при вступлении на престол Николая Первого отказывался ему присягать.

Иван Дмитриевич открывал школы для крестьянских детей. А также разработал проект освобождения крестьян, но он не был реализован.

После ареста в 1826 году был осужден и отправлен на каторгу, затем на поселение в Ялуторовск, где также основал училища. По амнистии 1856 года ему были возвращены дворянские права. Якушкин умер в 1857 году и похоронен в Москве.

За подготовку материала благодарим краеведа, главного редактора журнала «Край Смоленский» Юрия Шорина