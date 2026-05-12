Напоминаем смолянам о правилах поездок с детьми за границу

Уважаемые жители Смоленской области! Обращаем ваше внимание на действующие требования к документам для выезда несовершеннолетних.

Напоминаем о том, что если ваш ребёнок не достиг 14 лет и планируется его поездка в Республику Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан или Киргизию, ему необходим загранпаспорт. Свидетельство о рождении для этих направлений с 20 января 2026 года больше не принимается.

Если ребёнок выехал до указанной даты по свидетельству о рождении, вернуться он может по нему. Однако для следующей поездки загранпаспорт обязателен.

Также учитывайте, что российские консульства за рубежом не выдают «свидетельство на въезд (возвращение)» взамен утерянного или испорченного свидетельства о рождении.

Оформить загранпаспорт ребёнку могут только законные представители (родители, опекуны).

Сделать это можно:

– на портале «Госуслуги»;

– в любом МФЦ;

– в территориальном подразделении МВД по вопросам миграции.

Процесс занимает до месяца, поэтому планируйте поездки заранее.

Дети с 14 лет пересекают границу по внутреннему паспорту РФ – это правило не изменилось.

Будьте внимательны и оформляйте документы своевременно!

