﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Взаимодействие со Сбером укрепляется

Губернатор Василий Анохин провёл рабочую встречу с Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудили ключевые направления сотрудничества и наметили дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив Смоленской области со Сбербанком.

Особое внимание уделили вопросам строительства межвузовского кампуса «Гагарин» в Смоленске, которое ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента страны Владимира Путина. Здесь в 2028 году запланировано появление «Школы 21» — образовательного проекта Сбера, направленного на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий.

Также речь шла о внедрении цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Такие технологии уже сегодня востребованы в сферах здравоохранения, образования и транспорта и позволяют повышать эффективность управления и качество предоставляемых услуг. Кроме этого любой смолянин может воспользоваться возможностями проекта «Карта жителя», что объединяет в себе платёжную функцию и единый доступ к широкому спектру социальных сервисов. Это позволяет сделать повседневную жизнь комфортнее, современнее и проще.

«Сотрудничество Смоленской области и Сбера, направленное на повышение качества жизни смолян, успешно продолжается, — констатировал Губернатор. – Выступая нашим надёжным и ответственным стратегическим партнёром, он активно помогает региону в развития высоких технологий, малого и среднего бизнеса, реализации крупных инвестиционных и гуманитарных проектов. Это реальный пример того как инновации приходят на службу людям и приносят им реальную пользу».

Отдельно на встрече Василий Анохин и Герман Греф обсудили реализацию совместных инициатив в рамках статуса Молодёжной столицы России – 2026, присвоенного Смоленску. При поддержке Сбербанка планируется запуск проекта для начинающих предпринимателей, где молодые участники под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи.

Подвиг народа бессмертен!

Смоленщина вместе со всей страной широко отметила 81-ую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Жители каждого муниципалитета активно включились в работу по подготовке и проведению праздничных торжеств. Серьёзное внимание уделялось приведению в порядок и благоустройству воинских захоронений и памятных мест, связанных с трагическими и героическими событиями военных лет.

Многие жители региона последовали призыву Губернатора Василия Анохина и поддержали шествие «Бессмертного полка», которое в этом году было организовано в цифровом формате. «Это ещё одна возможность почтить память своих родных и близких, которые сражались за свободу и независимость Родины», — подчеркнул Глава региона.

Особым вниманием в праздничные дни были окружены ветераны. Их поздравляют с праздником школьники и студенты, волонтёры, представители предприятий, организаций, руководители органов власти, вручают подарки, помогают решать бытовые вопросы. Они – самые желанные гости торжественных мероприятий, концертов, вечеров, встреч с молодёжью. По традиции для них организуют персональные парады. Только в Смоленске и Смоленском округе «Парад для одного ветерана» состоялся на 12 площадках – во дворах домов, где проживают наши героические земляки.

Парад Победы в Смоленске

Одним из главных событий празднования стало прохождение торжественным маршем по центральной площади города-героя Смоленска колонн парадных расчётов Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Флаг России и копию Знамени Победы вынесли военнослужащие роты Почётного караула.

Выступая на Параде, Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что 81 год назад наша страна убедительно доказала всему миру, что мы – великая держава, сумевшая в смертельной борьбе отстоять свою честь, независимость, право на жизнь. «Весь наш народ плечом к плечу встал на битву с вероломным врагом, сплотился и ценой нечеловеческих усилий, огромных невосполнимых потерь отстоял Родину, — отметил Глава региона. – Безоговорочная Победа над гитлеровской Германией и европейским фашизмом бесповоротно определила путь суверенного развития нашей страны, стала фундаментальной частью исторической памяти и национального кода России!»

Василий Анохин напомнил, что сотни тысяч смолян, не щадя жизни, воевали на фронтах Великой Отечественной войны, в подполье и партизанских отрядах, доблестно трудились в тылу. На долю многих выпали страшные годы оккупации, плена и неволи, но вопреки всему они выстояли. Память защитников Отечества, всех жертв войны участники Парада почтили Минутой молчания.

Также Губернатор отметил, что в эти дни мы особенно отчётливо ощущаем связь поколений, осознаём, что сила нашего Отечества – в народном единстве, в неодолимой мощи Вооружённых Сил, в горячем истинном патриотизме. Это сегодня убедительно доказывают участники специальной военной операции, которые каждый день делают большую и трудную работу с честью и полной самоотдачей.

«Их героизм, отвага и преданность долгу – достойное продолжение славных традиций поколения победителей Великой Отечественной войны, — твёрдо уверен Василий Анохин. – Наши дети должны знать правду о той страшной войне, о наших братьях по оружию, союзниках и врагах. Они должны знать о том, как сегодня защищают Родину наши земляки и соотечественники. Поэтому пусть в каждой семье, студенческой аудитории и школьном классе звучат истории героев. Ни одно имя не должно быть забыто».

Вечная память героям!

В честь народа-победителя по всей Смоленщине 9 мая прошли торжественные митинги. В областном центре павших защитников Родины, героев Великой Отечественной войны почтили в Сквере Памяти Героев у Огня Вечной Славы.

Отдать дань глубокого уважения тем, кто не щадя жизни сражался за Победу вместе со смолянами и гостями героической Смоленской земли пришли ветераны, руководители области, силовых структур, представители духовенства.

Как сказал, выступая на митинге, Губернатор Василий Анохин, подвиг нашего народа, воинов и тружеников тыла, сокрушивших фашизм, не знает равных в истории человечества. Мы восхищаемся несгибаемым духом и неудержимой силой детей, женщин, стариков, которые с оружием в руках, наравне с мужчинами били врага и совершали поистине героические поступки на трудовом фронте. Представители более 70-ти наций и народностей сражались в едином строю, подавая бесчисленные примеры мужества, доблести и самоотверженности.

Это действительно была народная война, а, значит, и Победа – народная! И сегодня она не даёт покоя новым приспешникам нацизма. Но никаким реваншам не бывать, ведь сила народа России – в единстве, любви к Родине, уважении к подвигу предков и крепкой связи поколений. Поэтому наши воины, участники специальной военной операции – достойные потомки солдат Великой Победы – так же решительно и добросовестно перемалывают врага, освобождают наших соотечественников и нашу землю от нацистов.

Далее участники митинга почтили память павших Минутой молчания, возложили венки и цветы к Вечному огню и на могилы похороненных у Смоленской крепостной стены защитников Отечества. Митинг завершился торжественным маршем роты Почётного караула.