В России стартует всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля»

С 22 мая по 30 июня 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля», приуроченная к 225-летию со дня рождения русского писателя и этнографа.

Владимир Иванович Даль – создатель легендарного «Толкового словаря живого великорусского языка», над которым он трудился более полувека, бережно отобразив в нем все разнообразие и величие родной речи. Также он известен как автор сборников сказок, в основе которых лежат обработанные им фольклорные сюжеты.

«Владимир Иванович Даль доказал, что русский язык – это не только средство общения, а живая память народа. Он составил не просто словарь, а собрал душу России в 200 000 словах и 30 000 пословицах. Наша задача – сохранить и передать это богатство подрастающему поколению,

по-настоящему заинтересовав ребят. Каждый школьник, принявший участие в нашей акции, благодаря труду этого выдающегося писателя и этнографа сможет почувствовать себя продолжателем его дела», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Диалектные слова» – записать видеоролик с рассказом об интересном случае из своей жизни, используя диалектные слова (диалектизмы) из словаря В. И. Даля;

«Чтение по ролям с наставником» – прочесть по ролям одну из сказок В. И. Даля с наставником: учителем, библиотекарем и т. д.

«Чтение по ролям семьей» – прочесть по ролям одну из сказок

В. И. Даля с родителями или другими родственниками;

«Головоломка» – придумать ребус, головоломку или шараду, связанную с пословицами или поговорками русского народа, опубликованными в словаре В. И. Даля;

«Мир сказок Даля» – подготовить театральную постановку на сказку В. И. Даля.

Для участия в акции школьникам необходимо подготовить работу

в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку с 22 мая по 30 июня 2026 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам эксперты выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на сайте проекта.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России

и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий

и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.