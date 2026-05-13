Участвуйте в голосовании за комфортную городскую среду!

Создание современной среды для жизни и преображение наших городов, посёлков – задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. С 21 апреля по 12 июня проходит всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе Президента.

Ежегодно в ходе онлайн-голосования смоляне сами определяют, какие объекты необходимо преобразить в первую очередь. Благодаря реализации проекта в наших муниципальных образованиях уже благоустроены десятки общественных пространств: парков, скверов, набережных, пешеходных зон.

В этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств в 11 муниципальных образованиях. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский, Смоленский муниципальные округа, Смоленск и Десногорск. Территории и дизайн-проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке.

Свой выбор уже сделали более 84 тысяч жителей области. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Сделать свой выбор можно на платформе, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или обратившись к волонтёрам, которые работают на общественных территориях.

