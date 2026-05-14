Губернатор Василий Анохин – о подготовке региона к летнему периоду

На очередном заседании Правительства Смоленской области обсудили подготовку муниципальных образований к летнему сезону. Состояние общественных территорий, дорог и придорожных зон – это вопрос комфорта и безопасности смолян.

Губернатор области Василий Анохин поручил организовать системную работу по выявлению заброшенных объектов недвижимости. Он отметил, что важно провести инвентаризацию таких объектов, определить их правовой статус и установить собственников для дальнейшей организации работы.

Необходимо организовать работы по покосу травы и обеспечить надлежащее содержание территорий. Заросли не должны быть ни на въездах в населенные пункты, ни на территориях муниципальных образований. Необходимо выстроить взаимодействие с предприятиями и предпринимателями, чтобы прилегающие к их объектам территории также содержались в порядке.

Глава региона акцентировал внимание на состоянии дорожной разметки и въездных стел. Они должны быть приведены в порядок: окрашены и отремонтированы в соответствии с требованиями благоустройства.

– Все обозначенные направления поручил главам муниципальных округов взять на контроль и обеспечить их своевременное выполнение, – заяаил Губернатор Смоленской области В.А. Анохин.