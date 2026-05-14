Губернатор Василий Анохин рассказал о планах по развитию спорта на Смоленщине

Спорт должен быть доступным и «действительно народным» –такие задачи ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. В Смоленской области развивается спортивная инфраструктура, чтобы жители разного возраста могли заниматься профессиональным спортом и физической культурой.



Работы по модернизации и обновлению спортивных объектов проводятся при поддержке Министерства спорта России, в рамках федеральных проектов «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и «Развитие физической культуры и массового спорта», а также в рамках Народной программы Единой России, во взаимодействии с федерациями по видам спорта и социально ответственным бизнесом.



В 2025 году в регионе введён ряд современных спортивных объектов. В муниципальных округах области создано 8 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО: в Монастырщинском, Хиславичском, Починковском, Ершичском, Смоленском, Краснинском, Велижском и Угранском округах. В регионе открыты четыре современных «умных» спортивных объекта, которые позволяют заниматься спортом круглый год:



• в Ельне новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом;

• в Смоленске фиджитал-центр, объединяющий традиционный и цифровой спорт;

• в посёлке Красный новый физкультурно-оздоровительный комплекс;

• в посёлке Монастырщина физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.



В 2026 году запланировано создание семи новых площадок ГТО в Смоленском, Шумячском, Духовщинском, Гагаринском, Сафоновском, Рославльском и Демидовском муниципальных округах. Также продолжится развитие сети современных спортивных комплексов. В 2026 году будут введены:



• физкультурно-оздоровительный комплекс в Демидове;

• три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Смоленском, Кардымовском, Ершичском муниципальных округах;

• модульный спортивный зал для единоборств в городе Рославле.



– В настоящее время завершается строительство современного модульного бассейна в Вязьме. В Смоленске в финальной стадии – создание современного модульного центра настольного тенниса на проспекте Гагарина. Также в областном центре возводится семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» на улице Кутузова и продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Попова. Он будет полностью оборудован под адаптивный спорт, – сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин на заседании регионального Правительства.