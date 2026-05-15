Бесплатное обучение фотографии для молодых людей в возрасте до 35 лет﻿

Открыт набор на онлайн-курсы проекта «Арт-школа «ФотоФАБРИКА». Это возможность получить практические навыки фотографии и сделать шаг к творческой или профессиональной реализации.
Обучение подойдет как тем, кто только начинает и хочет разобраться в основах съёмки, так и тем, у кого уже есть опыт и кто хочет развиваться дальше.
Доступно два направления:
— для начинающих: основы студийной съёмки и работа с постоянным светом;
— для продвинутых: работа с импульсным светом и углубление навыков.
Вас ждёт:
понятная системная программа
практические задания и обратная связь от преподавателей
возможность бесплатно прокачать свои навыки
сертификат о прохождении обучения
Обучение проходит онлайн — участвовать можно из любого региона России
Проект «Арт-школа «ФотоФАБРИКА» реализуется поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
Подробности и регистрация: https://fotofabrika.pro
Группа проекта ВКонтакте: https://vk.com/fotofabrikavorle
