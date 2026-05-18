Дачникам приходят фальшивые штрафы за нарушения на земельных участках

Управление Росреестра по Смоленской области предупреждает смолян о новом виде мошеннических действий в отношении владельцев загородных участков.

Злоумышленники рассылают дачникам поддельные уведомления о нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале Госуслуг.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

единственным законным основанием для оплаты административного штрафа является постановление о назначении административного наказания, которое:



подписано главным государственным инспектором по использованию и охране земель Смоленской области (или его заместителем);



заверено печатью Управления Росреестра;



вручается лично, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде через Госуслуги.



«Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства — это постановление о назначении административного наказания. Если вы не получали официальных уведомлений о проведении контрольных мероприятий в отношении вашего участка, но к вам поступило сообщение с требованием оплатить штраф, — это мошенничество. Сотрудники Росреестра никогда не используют смс и мессенджеры для информирования о штрафах, а также никогда не запрашивают персональные данные!» — отметила и.о. руководителя Управления Росреестра по Смоленской области Светлана Сафонова.

Что делать при подозрении на мошенничество?!



️ВАЖНО:

1. Не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте никому данные от Госуслуг;

2. Проверьте подлинность постановления, обратившись лично в Управление Росреестра по Смоленской области (г. Смоленск, ул. Полтавская, д.8) или по телефону: 8(4812) 35-12-50;

3. В течение 10 дней можно направить жалобу в адрес органа, вынесшего постановление.

Информацию о результатах контрольных (надзорных) мероприятий можно проверить на сайте proverki.gov.ru/portal.

Будьте внимательны — защитите себя и свою собственность от мошенников!