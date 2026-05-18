Начался заключительный модуль программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Она является продолжением федерального проекта » Время героев», который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

Впереди у курсантов неделя теоретических и практических занятий, встречи с интересными людьми. Участники образовательной программы уже пообщались с доктором юридических наук, профессором, полковником полиции, начальником кафедры теории государства и права Московского университета МВД России, ведущим научным сотрудником Института государства и права РАН Алексеем Ивановичем Клименко. Его дед — Иван Ефимович Клименко в течение 18 лет, с 1969 по 1987 годы руководил Смоленской областью. В этот период регион активно развивался, были созданы крупные промышленные предприятия, а в 1985 году Смоленск получил звание «Город-герой».

В рамках образовательного модуля участники программы познакомились с деятельностью регионального кадрового Центра «Работа России». Курсантам рассказали о системе подбора вакансий, возможностях переподготовки, в том числе для участников специальной военной операции.

Кроме того, курсанты изучат работу поисковиков, обсудят методы управления конфликтами и посвятят много времени подготовке дипломных работ. Полученные знания и опыт помогут нашим защитникам в будущей профессиональной деятельности на предприятиях и в учреждениях региона. Пусть заключительный модуль будет полезным и интересным!