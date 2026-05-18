Смоленская область – лидер по достоверности телефонов аварийно-диспетчерских служб в ГИС ЖКХ﻿

По итогам недавней федеральной проверки достоверности внесенных телефонов аварийно-диспетчерских служб (АДС) в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и ее мобильную версию «Госуслуги Дом», Смоленская область заняла 1 место среди всех регионов Российской Федерации.

Это результат совместной работы Государственной жилищной инспекции Смоленской области с ТСЖ и ЖСК региона. Достоверность контактной информации АДС имеет важное значение для оперативного реагирования на аварийные ситуации и обеспечения безопасности и комфорта жителей.

Отметим, Государственная жилищная инспекция Смоленской области ранее запустила собственный чат-бот в мессенджере Макс. Этот инструмент значительно упрощает взаимодействие граждан с жилищными службами. В частности, при переходе в раздел «Авария» пользователь чат-бота получает прямую отсылку на мобильное приложение «Госуслуги Дом», где есть удобная функция подачи аварийных заявок. Преимуществом является то, что телефон аварийно-диспетчерской службы управляющей организации искать не требуется – он автоматически подтягивается из данных, внесенных в ГИС ЖКХ, обеспечивая быстрый доступ к необходимой помощи.

Воспользоваться чат-ботом Главного управления в мессенджере МАХ можно, пройдя по ссылке: https://max.ru/gzhismolbot . Помимо подачи аварийных заявок, сервис позволяет оперативно получить ответы на ряд других актуальных вопросов, таких как «Как обратиться в УК или ГЖИ», «Какая у меня УК?», «Домовой чат», «Контактная информация» и другие.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что по поручению Президента Владимира Путина с 1 сентября 2026 года будет упразднен муниципальный жилищный контроль и осуществлена передача его полномочий жилинспекции. Также ведется работа по усилению персональной ответственности руководителей управляющих компаний и по разработке комплексного рейтинга региональных УК.

