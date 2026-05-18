Смоленских школьников научат, как распознавать телефонных мошенников

В период с 4 по 31 мая в рамках нацпроекта проекта «Экономика данных» и просветительского проекта «Цифровой ликбез» в смоленских школах пройдет урок цифровой грамотности по теме «Подозрительные звонки».

АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый цикл уроков по цифровой грамотности. На этот раз школьников познакомятся с темой телефонного мошенничества: ребята узнают основные правила реагирования на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников, им объяснят, как в обычном телефонном звонке распознать мошенника, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон, чтобы защитить себя от уловок телефонных мошенников.

Видеоконтент Урока и методические материалы для педагогов размещены в сети Интернет на ресурсе Проекта цифровойликбез.рф. Они рекомендованы для просмотра детям вместе с родителями и педагогами. Кстати, специально для учителей подготовлен комплект методических материалов, который позволит провести занятие по теме «Телефонное мошенничество» в классах с любым уровнем технического оснащения – как с использованием компьютеров, так и без них.

«В условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций смартфоны часто становятся инструментом мошенничества и жестких манипуляций. В преддверии сезона сдачи экзаменов и сессий телефонные мошенники используют схемы, направленные на школьников и студентов, активно манипулируя их эмоциями и страхами. Новый сезон проекта, посвященный проблеме телефонного мошенничества, поможет пользователям научиться правильно реагировать на неожиданные запросы и тревожные звонки, критически оценивать ситуацию и сохранять спокойствие в любой ситуации», – отметила Марина Копрусова, начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности ПАО «Ростелеком».

