18 мая отмечается Международный день музеев

Накануне праздника Сафоновский историко-краеведческий музей провёл Ночь музеев. Школьные «архивариусы» показали всё самое ценное из своих фондов. Предметы, связанные с космонавтикой, – школа № 2. Туристические пионерские путеводители – школа № 1. Вещи крестьянского быта – гимназия. Советский магнитофон – школв № 9. Уникальную школьную форму и белый фартук – с этикетками! – школв № 3.

Вручение благодарственных писем прошло под живую музыку народных инструментов.

Волонтёры Сафоновского муниципального округа узнали много интересного о Старой Смоленской дороге.

Незабываемым стало виртуальное путешествие на озеро Байкал, к природным и культурным памятникам нашей страны и даже выход в открытый Космос!

