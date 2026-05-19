Губернатор Василий Анохин подчеркнул значение волонтёрства в развитии общества

– Это ключевой ресурс для решения актуальных задач на региональном и федеральном уровнях, – отметил Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин. – В России по поручению Президента Владимира Владимировича Путина сформирована система поддержки лидеров общественных изменений. Один из её ключевых элементов – Международная премия #МЫВМЕСТЕ, которая проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Основная цель премии – поощрение и поддержка лидеров инициатив, направленных на помощь людям и улучшение их качества жизни. Участниками могут стать граждане старше 14 лет, некоммерческие и благотворительные организации, коммерческие компании и представители СМИ, реализующие социальные проекты.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Ассоциация волонтерских центров «Добро.рф». В 2026 году проходит уже шестой сезон Премии #МЫВМЕСТЕ. Прием заявок идет на сайте премия.мывместе.рф до 24 мая.

Региональный этап, полуфинал и финал запланированы с 21 сентября по 25 октября. Торжественное подведение итогов состоится в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, где будут объявлены имена лауреатов и вручены награды.

В 2025 году проект Смоленской атомной станции занял первое место в номинации «Лидеры социальных изменений. Крупный бизнес». В финале конкурса проект «Автографы Победы» был признан лучшим более чем из 300 номинантов. Он посвящён созданию мемориального комплекса «Курган Славы» Благодаря усилиям местных властей, предпринимателей и активных жителей, территория комплекса за пять лет была кардинально обновлена. Сегодня на этом месте расположен современный музей под открытым небом.