﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Качество и надёжность на благо смолян

В Смоленске завершена масштабная модернизация ключевого энергетического объекта областного центра – Смоленской ТЭЦ-2. Этот проект был реализован дивизионом Госкорпорации «Росатом» «Росатом Инфраструктурные решения» при поддержке Государственной корпорации ВЭБ.РФ во взаимодействии с Правительством региона.

Здесь заменены два турбоагрегата, выработавшие свой ресурс и в результате энергетическая мощность станции увеличилась на 15%. Качество теплоснабжения, надёжность поставок электроэнергии существенно повысились более чем для 200 тысяч смолян. Общий объём инвестиций в проект превысил 8 млрд 400 млн рублей.

Губернатор Василий Анохин, посещая объект вместе с генеральным директором дивизиона «Росатома» Ксенией Сухотиной и заместителем председателя Госкорпорации ВЭБ.РФ Юрием Корсуном отметил, что конструктивное сотрудничество и партнёрство региональных органов власти с ведущими Госкорпорациями страны позволило реально повысить качество жизни людей. Крупнейшая теплоэлектроцентраль Смоленщины получила не только внушительный запас прочности, но и стала гарантом надёжного теплоснабжения для многих смолян.

Важно и то, что основное оборудование произведено отечественными предприятиями. Это способствует успешной реализации поручений Президента России Владимира Путина по импортозамещению и способствует укреплению технологического суверенитета страны особенно в такой стратегической отрасли как энергетика.

Здоровый образ жизни – в тренде

Итоги работы по развитию спортивной инфраструктуры обсуждались на очередном заседании Правительства области. «Спорт должен быть доступным и «действительно народным» – такие задачи ставит Президент России Владимир Владимирович Путин, — подчеркнул Губернатор. – Поэтому активно развиваем в нашей области спортивную инфраструктуру, чтобы смоляне жители разного возраста могли заниматься профессиональным спортом и физической культурой». Эта работа ведётся в рамках федеральных проектов «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и «Развитие физической культуры и массового спорта», а также в рамках Народной программы Единой России».

В прошлом году на территории муниципалитетов открыто 8 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО, а также 4 «умных» спортивных объекта для круглогодичных занятий. Это фиджитал центр в Смоленске и физкультурно-оздоровительные комплексы в Ельне, Красном и Монастырщине.

В этом году планируется создать ещё 7 новых площадок ГТО, модульный спортивный зал для единоборств в Рославле, ФОКи в Демидове, а также Смоленском, Кардымовском и Ершичском округах. В финальной стадии строительства находятся модульный бассейн в Вязьме и центр настольного тенниса в Смоленске.

Общий вклад в развитие Смоленщины

Глава региона присоединился к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

В этом году количество территорий, где представлены объекты для голосования, увеличилось с 7 до 11. Смолянам предложены 42 проекта благоустройства. В их числе – скверы и бульвары, территории возле памятников, школ и детских садов, спортивные площадки и другие объекты.

«Именно жители решают, что нужно обновить в первую очередь, поэтому будущее наших территорий зависит от каждого из нас, — сказал Василий Анохин, обращаясь к смолянам. – Присоединяйтесь к голосованию. Вместе мы сделаем нашу область ещё красивее и комфортнее».

Принять участие в голосовании могут не только жители территорий, которые будут благоустраиваться, но и все желающие смоляне старше 14 лет. Сделать это можно до 12 июня на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Также проголосовать помогут волонтеры в крупных торговых центрах и общественных местах. Всего за время реализации проекта в муниципальных образованиях области благоустроено более 830 объектов.

Памяти Грибоедова и героев Отечества

В год 150-летия Всероссийского театрального общества возле Смоленского государственного академического драматического театра, который носит имя выдающегося русского поэта, драматурга дипломата и видного государственного деятеля Александра Сергеевича Грибоедова, установлен бюст этому великому человеку, патриоту и гражданину. Вместе со смолянами и гостями города в торжественном открытии памятника приняли участие Губернатор Василий Анохин, заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России, сенатор от Смоленской области Юрий Воробьёв и Народный артист России, глава Союза театральных деятелей, актёр театра и кино Владимир Машков.

«Масштаб личности Александра Сергеевича Грибоедова уникален. Со Смоленской областью его связывали родственные, дружеские и творческие узы, В Вяземском муниципальном округе находится родовое имение семьи Грибоедовых «Хмелита», это – первый и единственный музей великого драматурга в мире, — отметил, выступая на церемонии, Василий Анохин. – Открытый бюст станет ещё одним символом культурного и исторического наследия Смоленска, местом памяти, уважения и гордости для жителей и гостей города».

Автором работы стал смоленский скульптор, заслуженный художник России Валерий Гращенков, чьё мастерство позволило с высокой художественной точностью воплотить образ классика русской литературы.

По окончании торжественной церемонии в драмтеатре состоялся творческий вечер Владимира Машкова. Он прошёл в рамках патриотической экспедиции «Код непокорённых», направленной на сохранение исторической памяти и знакомство с примерами героизма жителей СССР в годы борьбы с нацизмом и собрал целый зал. Выдающийся актёр размышлял о подвиге народа-победителя, его силе духа и нравственных ориентирах, общался со зрителями, отвечал на их вопросы, а участники акции поделились историями своих героев.

«Код непокорённых» на героической Смоленщине

Этот патриотический проект объединяет молодёжь России и Беларуси в деле сохранения исторической памяти, преемственности и ответственности за будущее. Маршрут экспедиции проходит через города, навсегда вписанные в историю мужества и героизма времён Великой Отечественной войны: Донецк, Мурманск, Кандалакша, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск, Минск.

В пленарной дискуссии вместе с главой региона приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации РФ, Герой России Юрий Воробьёв, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталия Павлюченко, сенатор Российской Федерации Александр Волошин, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи» Дмитрий Иванов и председатель Молодёжного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Алина Ретькова.

В центре обсуждения было развитие молодёжного сотрудничества в Союзном государстве в условиях глобальной геополитической нестабильности, укрепление единства народов России и Беларуси, а также актуальность защиты исторической памяти и противодействия её искажению.

Важной частью встречи стал живой диалог с участниками проекта. Ребята из поисковых отрядов, волонтёры и юнармейцы делились своими историями, задавали вопросы и высказывали предложения по расширению географии экспедиции, созданию новых совместных российско-белорусских медиапроектов и системному вовлечению в такие акции сверстников.

Также участники экспедиции почтили подвиги мужественных защитников Отечества, возложив цветы к Огню Вечной Славы в Сквере Памяти Героев.