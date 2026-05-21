21 мая православная церковь отмечает Вознесение Господне

Это великий двунадесятый праздник, отмечаемый на 40-й день после Пасхи. Он посвящен вознесению Иисуса Христа во плоти на небеса и завершению Его земного служения.

Согласно Евангелию, после Своего воскресения Христос в течение 40 дней пребывал на земле, являясь ученикам. На сороковой день Он собрал апостолов на Елеонской горе близ Иерусалима, благословил их и вознесся на небо, что символизировало обожение человеческой природы и открытие людям пути в Царство Небесное.

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.