Губернатор Василий Анохин рассказал о работе передвижных медицинских комплексов

С начала года более 42 тысяч жителей прошли обследования благодаря работе мобильных бригад, ими уже совершено свыше 1100 выездов.

К сельским жителям выезжают 52 передвижных медицинских комплекса. В составе каждой бригады работают врач-терапевт, акушер и рентген-лаборант. Комплексы оснащены современным оборудованием. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований. Помимо этого, каждую неделю к жителям отдаленных населенных пунктов выезжают дополнительные консультативные бригады узких специалистов из Смоленской областной и областной детской клинических больниц.

– Всего с начала года профилактические мероприятия в медучреждениях региона прошли 218 тысяч жителей. К концу 2026 года планируем охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами в общей сложности 721 тысячу человек. Передвижные комплексы совершат для этого суммарно более 3 тысяч выездов. Ознакомиться с графиком их работы можно на сайте регионального Министерства здравоохранения, – поделился планами Губернатор Смоленской области Василий Анохин.