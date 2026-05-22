Работа при повышенной температуре

При высокой температуре на рабочем месте работодателю необходимо либо обеспечить температуру воздуха в допустимых пределах, либо приостановить работу



Руководитель Государственной инспекции труда в Смоленской области, Алексей Казменков, напоминает:

«Обеспечивать безопасные условия труда работодателя обязывает статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации.



Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.



Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма. При этом температура воздуха является одним из показателей, характеризующих микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях.



СанПиН 1.2.3685-21 содержит диапазоны температур воздуха на рабочих местах, соблюдение которых обязательно для работодателя. При этом под «высокой» температурой подразумевается температура, превышающая максимальное допустимое значение диапазона. Температура воздуха на рабочих местах не должна выходить за пределы допустимых значений, предусмотренных для определенных категорий работ.



Действующее законодательство не содержит норму, в соответствии с которой в случае превышения допустимых температур должна снижаться продолжительность рабочего времени для работников.



Работодателю следует приостановить работу в офисе путем введения простоя. В приказе о простое из-за превышения допустимых значений температуры воздуха на рабочих местах рекомендуется указывать:



причину введения простоя (температура воздуха на рабочих местах превысила допустимые величины);



работников, в отношении которых вводится простой (например, Ф.И.О. и должности работников или наименования структурных подразделений);



срок простоя (например, на период, пока сохраняется температура, превышающая допустимые значения);



порядок оплаты простоя;



дополнительную информацию, в частности, указание на то, что во время простоя недопустимо присутствовать на рабочих местах, и порядок уведомления работника об окончании простоя.



Всех работников, в отношении которых оформляется простой, следует ознакомить с приказом под подпись».