Любовь к литературе взяла верх

25 мая – день филолога в России

Екатерина ЗАХАРОВА, учитель русского языка и литературы школы № 1:

– Отец у меня был хирургом, мама – учителем немецкого языка. Поэтому при выборе профессии у меня вариантов было немного. В школе училась на «отлично», умела и любила читать стихи, хорошо владела словом. У меня был очень сильный учитель русского языка и литературы – Светлана Александровна Потапова. Она стала для меня образцом профессионализма и педагогического мастерства.

Всегда любила книги и любила читать. На своих уроках тоже стараюсь прочитать отрывки из художественного произведения, чтобы ребята могли слышать слово писателя.

Беда в том, что сейчас дети ленятся читать и не читают! Думающих, пытливых, начитанных учеников, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше. Скучаю по тем временам, когда ребята с горящими глазами слушали сказки и плакали над рассказом Тургенева «Муму». Родителям хочу посоветовать чаще устраивать семейные чтения вслух, САМИМ читать своим детям на ночь книги, обсуждать прочитанное и учить детей знать и любить родную литературу!