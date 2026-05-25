Миссия в эпоху перемен

25 мая – День филолога в России

Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории Ольга Николаевна МАРАКОВА работает в школе № 4 с 1991 года, куда пришла сразу после окончания СГПИ им.Карла Маркса. Педагог считает, что современные школьники отличаются от учеников прошлых лет.

– Сейчас дети растут и развиваются в эпоху технологий и интернета, что значительно влияет на их способы коммуникации и получения информации. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Ребята используют компьютеры, смартфоны и другие устройства для доступа к информации и общения. Они обладают высокой цифровой грамотностью, стремлением к самостоятельности и раскованностью в общении с учителями, а также более глобальным мышлением. Но часто сталкиваются с трудностями в концентрации внимания, снижением воображения и высокой зависимостью от гаджетов (что очень плохо).

Если раньше дети без труда читали многостраничные книги, то сейчас, чтобы получить новую информацию, достаточно полистать ленту или посмотреть короткий ролик. А из этого следует, что интерес к чтению заметно падает, большинство ребят читать художественную литературу не хотят и не любят, к сожалению.

Считаю, что все учителя сейчас решают эту сложную задачу –

привлечение детей к чтению. Нельзя заставить читать, но можно увлечь – главный принцип, которого я придерживаюсь, как и все мои коллеги, прежде всего учителя русского языка и литературы.