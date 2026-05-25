Предлагайте свои решения!

Жители Смоленской области могут внести свой вклад в развитие региона и страны. До 15 июня идет прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизаторами – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.

По словам Президента Владимира Владимировича Путина, именно инициатива людей, их вовлечённость и готовность брать на себя ответственность за будущее являются главной движущей силой позитивных перемен. За шесть лет существования форума сообщество инициативных граждан выросло почти до 600 тысяч человек из всех регионов России и 45 стран мира.

Направить свои проекты и инициативы можно на платформу идея.росконгресс.рф. по пяти направлениям: национальная социальная инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная технологическая инициатива, экологическое и климатическое направление, а также национальная предпринимательская инициатива.

Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные из них представят на финальном мероприятии 22-23 июля 2026 года. У наших земляков уже есть успешный опыт участия. В 2025 году от Смоленской области было подано 103 идеи, из них 58 – по направлению национальной социальной инициативы. Три идеи высоко оценены экспертами.

Впервые от нашего региона проект вошёл в топ-300. Идея «Мама в курсе» Алексея Масляного и Александра Мосейкина направлена на обучение молодёжи основам ухода за здоровьем до, во время и после беременности.

В топ-1000 вошли два проекта. Это Российско-Белорусский фестиваль молодых учителей «Созвездие пеликана» Евгения Захаренкова, объединивший молодых педагогов России и Беларуси для обмена опытом и поддержки лучших учительских инициатив. Второй – проект «Цифровой водоканал для малых городов» Дмитрия Назарова. Это система автоматизации водоснабжения с возможностью дистанционного управления и контроля аварий в реальном времени. Проект уже успешно реализован в Ярцево.

Форум «Сильные идеи для нового времени» – это реальный шанс превратить инициативу в практический проект, получить поддержку и найти партнёров. Не оставайтесь в стороне, предлагайте свои решения!