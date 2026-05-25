Словом можно полки за собой повести

25 мая – день филолога в России

Надежда РЕВКОВА, преподаватель русского языка и литературы школ № 9 и 2:

– В школе я искренне была увлечена русским языком, литературой, желанием делиться этими знаниями с другими. Я окончила 2-ю среднюю школу города Сафонова. Учителем литературы и русского языка у нас была Любовь Романовна Савостьянова. Она не только знакомила нас с миром слова, литературы, но и обогащала духовно. Всё это и повлияло на выбор профессии. Я считаю, что это моё призвание, и уже 43 года храню верность этому делу.

Можно ли научить детей любить русский язык? Безусловно, да. Любовь – это чувство, его нужно воспитывать и развивать. Русский язык – это носитель духовной культуры народа. А чтобы быть сопричастным к ней, надо хорошо знать свой язык. И здесь большая роль отводится не только школе, но и семье, так как воспитание начинается там.

Русский язык меняется, это нормально, ведь жизнь не стоит на месте. Как и в любых изменениях, в этом есть свои плюсы и минусы. Плюсы: в расширении словарного состава языка, появлении новых жанров и форм, адаптации к современным условиям коммуникации. Но минусов, наверное, больше: чрезмерное использование заимствований, особенно англицизмов, сленг и жаргонные слова снижают уровень речевой культуры, размываются границы литературных норм, снижается уровень грамотности. Хорошо, что с 1 марта 2026 года действует закон, который ограничивает использование иностранных слов в публичной информации.