Уходят в вечность павшие солдаты…

39 бойцов красной армии обрели вечный покой в братском воинском захоронении № 6 в деревне Алфёрово. 23 мая их проводили в последний путь с христианскими почестями и залпами салюта.

«Ещё 39 солдат и офицеров Красной армии, поднятых в ходе проведения однодневных поисковых экспедиций, ушли навечно в журавлиный строй», – говорил, обращаясь к собравшимся на перезахоронение, командир поискового отряда «Боевое братство» Александр Герасенков.

По его словам, один из поисковиков, Кирилл Филинов, в течение десяти лет искал место захоронения погибших в районе деревень Якушкино, Чёрное, Изъялово, Ульяново бойцов 11-го кавалерийского корпуса под командованием Соколова и 39-й армии, сдерживавших натиск превосходящих сил противника бойцов.

Личность одного из погибших в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции, проходившей с 8 января по 20 апреля 1942 года, была установлена по солдатскому медальону. Это рядовой 2 мотострелковой дивизии 120 стрелкового полка Дмитрий Степанович КОБЫЛИН, 1905 г.р., уроженец Воронежской области.

В последний путь бойца приехали проводить родные – правнучка Ирина Павловская с мужем и сыном Николаем. Ирина Сергеевна поблагодарила бойцов поисковых отрядов «Боевое братство» и «Мемориал», вернувших имя дорого для них человека, долгое время считавшегося пропавшим без вести..

Перед собравшимися на гражданскую панихиду выступили Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев, депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков, старший помощник военного комиссара по правовой работе Наталья Лосева, заместитель председателя Сафоновского районного отделения «Боевое братство», ветеран чеченской военной операции и специальной военной операции Дмитрий Матвеев.

Поклониться бойцам, погибшим ради жизни на земле, пришли учителя и ученики Алфёровской школы, участники военно-патриотических клубов, юнармейцы, активисты Движения Первых, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, СВО, депутат Смоленской областной Думы Нина Снытина, председатель Сафоновского окружного Совета депутатов Анна Захарова.

Председатель правления Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Долг» Илья Гуреев вручил юному поисковику Герману Репешко медаль «За поисковые заслуги».

Настоятель Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин отслужил литию по погибшим за правое дело, после чего останки воинов были преданы земле.

Цветы к могиле павших возлагали люди разных возрастов, собравшиеся в назначенный час у памятника Неизвестному Солдату в Алфёрове.

Не могли остаться дома в такой важный момент и 86-летняя Прасковья Михайловна Богатикова вместе с дочерью Ольгой. В их семье, как и во многих российских семьях, чтут подвиг солдат, защитивших Отечество, ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»…Под Ленинградом погиб отец Прасковьи Михайловны, среди родных есть и пропавшие без вести. Вечная им память!

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото автора