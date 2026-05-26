«Вместе против коррупции!»

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой региона организовано проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», участниками которого является молодежь из всех государств мира.

Для участия в конкурсе установлены следующие правила. Так, участникам необходимое пройти регистрацию на официальном сайте конкурса. Конкурсные работы в электронном виде загружаются участниками через личный кабинет на официальном сайте конкурса www. anticorrupti on.life При этом зарегистрированный участник конкурса должен

являться непосредственным автором конкурсной работы либо одним из соавторов творческого коллектива. Для участников в возрасте от 10 до 17 лет регистрация может осуществляться самостоятельно либо законным представителем (попечителем).

Представляя работу на конкурс, каждый участник гарантирует, что является правообладателем конкурсной работы и подтверждает, что не нарушает интеллектуальные права третьих лиц. Конкурс проводится по трем номинациям («Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик») в двух возрастных группах (от 10 до 17 лет; от 18 до 25 лет). Конкурсные работы в обязательном порядке должны содержать авторское название, пояснительный текст (для плакатов и рисунков) или смонтированные субтитры (для видеороликов) на русском языке, информацию о фамилии, имени, возрасте автора (название творческого коллектива),

государстве, соответствовать критериям правил проведения конкурса (достоверность персональных данных, соблюдение ограничений по информационному содержанию, отсутствие плагиата и использования искусственного интеллекта при их создании, соответствие формату и размеру файлов и др.).

Прием конкурсных работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2026 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Победители и призеры конкурса награждаются почетными медалями с символикой конкурса, сувенирной продукцией, электронными сертификатами, а также иными призами