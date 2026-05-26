По программе «Герои СВОего времени. Смоленск»

Завершился четвертый, заключительный модуль образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск», которую реализуем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Наша задача – помочь бойцам раскрыть свой потенциал в гражданской жизни и подготовить компетентных управленцев из числа участников СВО.

Курсанты приняли участие в теоретических и практических занятиях. Их провели преподаватели Высшей школы государственного управления и Смоленского государственного университета. Участники образовательной программы пообщались с руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области Анатолием Юрьевичем Ухановым, председателем Общественной палаты Смоленской области Денисом Юрьевичем Пестуновым, представителями Правительства Смоленской области, депутатом Государственной Думы Артемом Викторовичем Туровым.

Особое внимание уделили гуманитарному направлению и духовно-нравственным вопросам. Курсанты встретились с Епископом Вяземским и Гагаринским Алексием, а также побывали на экскурсии в Иоанно-Предтеченском женском монастыре в Вязьме.

Очередной модуль завершился экзаменом. Курсанты блестяще справились с испытаниями. Впереди ответственный этап – защита дипломных работ, которая состоится в июне. Проекты участников образовательной программы посвящены социально значимым вопросам.

Полученные знания и опыт помогут нашим защитникам в их будущей деятельности на предприятиях и в учреждениях Смоленской области. Региону нужны активные, целеустремленные граждане, готовые внести свой вклад в развитие области.