Ремонт учреждений культуры – в рамках действующих проектов и программ

Музыкальное училище имени М.И. Глинки – одно из старейших ведущих образовательных учреждений сферы культуры в регионе. Учебное заведение готовит профессионалов по направлениям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Музыкальное образование». Здесь работают 46 преподавателей и концертмейстеров, из них 7 имеют почетные звания «Заслуженный артист РФ» и «Заслуженный работник культуры РФ».

В 2026 году продолжаются ремонтные работы в учреждении в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области». Строители приводят в порядок учебные кабинеты и коридоры. Во всем здании ремонтируют лестничные пролеты.

Общая строительная готовность объекта составляет порядка 70%. В ближайшее время предстоит завершить установку дверей, смонтировать сантехническое оборудование, завершить отделочные работы.

Работа по модернизации учреждений культуры в регионе ведется системно. На 2026 год запланированы ремонты домов культуры в Велиже, Ельне и Починке, музеев в Глинке и Новодугино, библиотек в Демидове, Ельне и Починке. Федеральные средства будут направлены на ремонт ДК «Шарм» в Смоленске. До конца года в рамках национального проекта «Семья» откроют еще две модельные библиотеки и семь детских культурно-просветительских центров. В течение двух лет пройдет капитальный ремонт Сафоновской детской художественной школы с созданием школы креативных индустрий.

Как отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин, в рамках проекта «Культура малой Родины» будет отремонтировано также 9 домов культуры и улучшена материально-техническая база еще в 13 ДК. За счет регионального финансирования пройдет ремонт 20 учреждений. Также будет завершен ремонт Угранской детской школы искусств.