В Смоленской области продолжат реконструировать аэропорт «Смоленск (Северный)»

В Смоленской области продолжается работа над проектом реконструкции аэропорта «Смоленск (Северный)». Работы по возрождению аэропорта ведутся в плановом режиме. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

На сегодняшний день заключены все контракты на проектирование, проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.

Как ранее отметил губернатор Василий Анохин, завершить строительные работы планируется к концу 2028 года, а ввести аэропорт в эксплуатацию – в 2029 году.

Реконструкция предусматривает обновление взлётно-посадочной полосы размером 2500 на 42 метра и строительство нового аэровокзального комплекса.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области Александр Егорцев отметил:

«Качественная транспортная доступность – одно из ключевых условий для привлечения инвестиций и роста туристического потока. Реконструкция аэропорта «Смоленск (Северный)» позволит региону активнее участвовать в межрегиональных и международных проектах, а жителям – быстрее и комфортнее добираться до других городов».

Улучшение транспортной доступности позволит привлекать больше гостей, расширит деловые связи и даст импульс развитию региона в целом.