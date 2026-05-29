Губернатор Василий Анохин – о вопросах подготовки Смоленской области к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) школьников в 2026 году

Основной период ГИА в этом году начнется с 1 июня. Участниками экзаменационной кампании станут свыше 3,5 тысяч выпускников 11 классов и более 9 тысяч девятиклассников. Из них 1380 выпускников 9 классов сдадут экзамены по упрощённой схеме – по двум обязательным предметам вместо четырёх. Они смогут поступить на одну из 25 определенных специальностей в учреждениях СПО в рамках федерального эксперимента Минпросвещения России.

В регионе полностью сформированы государственная экзаменационная комиссия, предметные и апелляционная комиссии. Экзаменационная кампания продлится до 19 июня, предусмотрены также резервные и дополнительные дни для сдачи экзаменов. Расписание выстроено таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку и дать ребятам возможность пересдачи в установленные сроки.

Определена и подготовлена инфраструктура проведения экзаменов. Для проведения ЕГЭ задействован 31 пункт, для ОГЭ – 66 пунктов, все они прошли проверку готовности и обеспечены необходимым оборудованием.

Уделяем особое внимание тому, чтобы экзамены прошли в комфортных условиях. Обеспечена полная техническая готовность пунктов проведения экзаменов: закуплено новое оборудование, созданы резервные станции печати, проведена настройка программного обеспечения. В пунктах будут работать медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и технические специалисты. Также организуем питьевой режим, обеспечим соблюдение тишины.

– Обеспечиваем прозрачность и объективность проведения ГИА. В регионе аккредитовано более 230 общественных наблюдателей, которые будут присутствовать на пунктах проведения экзаменов.

Поручил усилить контроль на всех этапах проведения экзаменационной кампании. Особое внимание необходимо уделить идентификации участников, соблюдению регламентов и недопущению технических сбоев. Главам муниципальных образований поручил отработать вопросы готовности с руководителями образовательных организаций. Предстоящий период требует максимальной концентрации и слаженной работы. Выпускникам желаю удачи, спокойствия и уверенности в своих силах, – заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.