Встретимся у Сахновского

Шестидесятые годы XIX века – период активного развития железнодорожной сети в России. Там, где появлялась «чугунка», происходил подъем промышленности, культуры, образования. Начальником станции Дорогобужского уезда, которая дала начало Сафонову, был назначен Григорий Андреевич Сахновский – человек прогрессивных взглядов. Неподалеку от вокзала он построил пожарное депо, где открыл первую в истории нашего будущего города библиотеку. Его супруга Людмила возглавила дамский комитет и создала на станции санаторий для выздоравливающих раненых, пострадавших в Русско-Японскую и Первую мировую войнах. Вскоре в станционном поселке начинает работать театральный кружок, которым руководит сын Сахновских – Василий. И кто бы тогда мог подумать, насколько талантливым окажется мальчик и какой вклад внесет в развитие театрального искусства России!

После московской гимназии Василий получает образование на философском факультете в немецком Фрейбурге, а затем в 1910 году оканчивает историко-филологический факультет Московского государственного университета. Театром всерьез начал заниматься сперва как историк, затем как лектор и критик, публиковавшийся в столичных журналах «Студия» и «Маски». Вошел в студию Федора Комиссаржевского, где начал свои режиссерские опыты, поставив «Скверный анекдот» по Достоевскому, «Мертвые души» Гоголя, «Грозу» Островского и другие.

Сахновский станет основателем еще нескольких театров, но его самой большой любовью окажется МХАТ. В 1932 году он становится заместителем директора по художественной части. С 1914 по 1940 год как режиссер поставил 30 спектаклей, писал статьи, книги, занимался педагогической деятельностью.

С 1943 года Сахновский возглавлял Школу-студию МХАТ, работал в ГИТИСе на созданной им кафедре режиссуры, занимался теорией театра. Ему были присвоены звания народного артиста РСФСР и заслуженного артиста РСФСР, а за заслуги в деле развития русского театрального искусства вручен орден Трудового Красного Знамени. Скончался в 1945 году.

Память о замечательном человеке в нашем городе была увековечена в 2025 году в рамках социально значимого проекта Сафоновского историко-краеведческого музея, получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

