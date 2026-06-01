В Смоленске стартует летний фестиваль «Молодёжная энергия спорта»

С 12 июня по 9 августа на площадке у Дворца спорта «Юбилейный» будет проходить фестиваль «Молодёжная энергия спорта». Организаторами выступают Федерация баскетбола Смоленской области и Центр современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом при поддержке Правительства региона, Администрации города Смоленска и Дворца спорта «Юбилейный».

Что ждёт гостей?

— утренние зарядки с профессиональными тренерами;

— мастер-классы по разным видам спорта;

— открытые соревнования по баскетболу, шахматам, спортивному программированию, фиджитал-спорту и киберспорту;

— летняя открытая лига по баскетболу 3×3;

— детская анимация (весёлые старты, конкурсы, шоу мыльных пузырей);

— соревнования по роллер-спорту и брейк-дансу;

— по субботам – вечерние выступления музыкальных коллективов.

Старт фестиваля – 12 июня, в День России. Проект призван объединить жителей разных поколений, приобщить их к активному образу жизни и создать комфортные условия для занятий спортом.

Подробная афиша – в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Приглашаем всех смолян и гостей города провести лето активно и с пользой!