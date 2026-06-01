Лучшие практики активного долголетия: смоленская программа «Наш город «С заботой о Старших» получила признание на федеральном уровне

Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения стал финалистом шестого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в рамках национального проекта «Семья».

Реализуемая в центре программа «Наш город „С заботой о Старших“» получила диплом и была включена в официальный сборник лучших практик активного долголетия России. Эта высокая федеральная оценка от АНО «Национальные приоритеты» подтверждает правильность выбранного учреждением курса — забота, внимание и любовь к старшему поколению, которые демонстрирует комплексный центр, действительно способствуют улучшению качества жизни пожилых людей.

«Люди пожилого возраста нуждаются в особой поддержке. Наша задача — сделать так, чтобы они чувствовали себя защищенными и могли вести полноценный образ жизни. В этом нам помогает программа «Активное долголетие», которая реализуется в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Старшее поколение» по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Это целый комплекс мероприятий, включающих медицинское направление, просветительские, спортивные и культурные мероприятия. Сегодня в неё вовлечены 68 тысяч смолян «серебряного» возраста», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

