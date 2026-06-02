В поддержку спорта

Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху, – сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин. В Смоленской области мы развиваем инфраструктуру и поддерживаем спортивные инициативы, для того чтобы жители могли вести активный образ жизни и добиваться побед в профессиональном спорте. Губернатор Смоленской области Василий Анохин с заместителем Председателя Государственной Думы, президентом Федерации настольного тенниса России Александром Михайловичем Бабаковым торжественно открыли Центр развития настольного тенниса в Смоленске.





Современный комплекс расположен на проспекте Гагарина. Объект построен при поддержке Федерации настольного тенниса России и Центра развития спорта Смоленской области. Площадь сооружения – более 1300 квадратных метров. Здесь смогут одновременно заниматься почти полсотни спортсменов.





В зале установлено 12 теннисных столов, соответствующих всем нормативным требованиям. Обустроены раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и инвентарная. В центре созданы условия для маломобильных граждан.



Со строительством центра развитие профессионального и массового спорта получит в регионе новый импульс. За четыре года число теннисистов в Смоленской области выросло вдвое, а 13 спортсменов имеют разряд «Кандидат в мастера спорта России». Александр Михайлович Бабаков подчеркнул, что новая площадка позволит спортсменам добиваться высоких результатов. Подобный спортивный объект появится еще в одном из городов Смоленской области. Он также будет создан при поддержке Федерации настольного тенниса России.



В рамках церемонии открытия состоялся показательный матч. На корт вышли мастер спорта России Алексей Головинский и кандидат в мастера спорта Алексей Богачёв. Александр Михайлович Бабаков вручил благодарственные письма представителям министерства спорта, администрации города, федерации настольного тенниса и партнёрам, помогавшим в реализации проекта.