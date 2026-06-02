Подводя итоги трёхлетней работы

Ровно три года назад по Указу Президента России Владимира Владимировича Путина в Смоленской области, как и в других регионах страны, начал работать филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». За это время удалось выстроить принципиально новую систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Благодаря фонду наши герои могут обратиться за помощью практически по любому вопросу: от медицинской реабилитации до переобучения, поиска работы и юридической помощи. С начала работы филиала фонда на горячую линию поступило почти 13 тысяч обращений.



Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что главная сила фонда – люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники – все, кто находится рядом с нашими защитниками и их близкими. Благодаря их неравнодушию, искреннему желанию помочь тысячи людей по всей стране находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни.





В Смоленской области филиалом фонда руководит Наталья Иосифовна Полушкина. В каждом муниципальном округе нашего региона сегодня работают сотрудники филиала – 39 социальных координаторов ведут прием ветеранов боевых действий и их родных.



Ветеранам СВО и их близким, членам семей без вести пропавших бойцов оказывается содействие в получении всех мер поддержки. Функционирует платформа социального патронажа «Zа Добро».

Сотрудники филиала оказывают содействие в реализации образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск», направленной на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.

Эта работа требует много терпения и сил, ответственного подхода. Признателен сотрудникам регионального филиала фонда за активную гражданскую позицию, чуткое и внимательное отношение к нашим защитникам. Забота о них – наша общая задача.