В смоленском атомграде впервые прошёл детский инклюзивный фестиваль «Равные возможности»

Инициатива реализовалась при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках грантового конкурса социальных проектов «80 добрых дел».30 мая 2026 года на берегу Десногорского водохранилища в преддверии Международного дня защиты детей состоялся детский инклюзивный фестиваль «Равные возможности», участниками которого стали более 150 человек, включая семьи из Десногорска и Рославля, где воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Главной целью мероприятия стало создание пространства для дружеского общения,совместного творчества и преодоления психологических барьеров у детей с разными возможностями здоровья. Фестиваль посетил директор Смоленской атомной станции Иван Сидоров и заместитель директора по управлению персоналом Эдуард Сеновоз, а также руководитель общественной волонтерской организации «Протон» Владимир Муравьев. Они обратились со словами поддержки к участникам и отметили важность подобных инициатив для формирования инклюзивного сообщества в регионе присутствия атомной станции. «Для Смоленской АЭС социальная ответственность — неотъемлемая часть работы. Это мероприятие — яркий пример того, как атомная отрасль через поддержку добрых дел помогает детям найти друзей и почувствовать себя частью большой команды. Мы гордимся, что организаторы фестиваля — наши сотрудники, и несмотря на занятость, они неравнодушны к проблемам других», — отметил заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз.

Организаторами фестиваля выступило местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и детский центр «Высший класс». Идея проекта родилась в августе 2025 года и прошла путь от смелой мечты до масштабного события, которое привлекло внимание не только жителей Десногорска, но и других городов.

«Мы хотели, чтобы дети имели возможность показать свои творческие способности,проявить себя. Очень важно демонстрировать, что мы все равны, все талантливы, просто каждый со своими особенностями, убирать психологические барьеры», —рассказала председатель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, инженер отдела ядерной безопасности и надежности Смоленской АЭС Олеся Карпейкина.

На фестивале работали интерактивные площадки: выступления творческих коллективов, совместные активные игры, мастер-классы, аниматоры и ростовые куклы.Каждый ребёнок смог посмотреть шоу, выступить на сцене, попробовать себя в роли актёра, пообщаться и подружиться со сверстниками. В тёплой, дружеской атмосфере гости праздника получили заряд положительных эмоций и незабываемые впечатления. «Такие мероприятия помогают детям увидеть, что вокруг нас живут люди с разными потребностями. Через это осознание они становятся внимательнее, добрее, терпеливее и учатся не отторгать, а принимать. Так рождается настоящая эмпатия», — поделилась многодетная мама, родитель ребенка с особенностями развития, ведущий специалист административно-хозяйственного отдела Наталья Харченко.

В завершение мероприятия участники были награждены дипломами, подарками и благодарственными письмами. Гости фестиваля выразили желание вновь принять участие в подобных событиях. Фестиваль «Равные возможности» внёс значительный вклад в создание более инклюзивного и дружелюбного сообщества в регионе расположения Смоленской АЭС. Проект наглядно показал, что дружба, добро и любовь объединяют всех детей независимо от состояния здоровья.

Справочно: Смоленская АЭС- филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик,привлекательный, надежный социально ответственный работодатель.Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии. На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.Росатом последовательно создаёт многогранную систему социальной поддержки,где каждый может получить прямой доступ к информации и участию в значимых проектах. Эта политика реализуется через открытые диалоги, современные интерактивные форматы и поддержку общественных инициатив, что формирует новую культуру доверия и понимания роли атомной энергетики в жизни общества.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС