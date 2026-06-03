Душа народа в объективе

Десятки фотографий от сотрудников и ветеранов учреждений уголовно-исполнительной системы Смоленской области были представлены на конкурс «Наследники традиций». Творческое мероприятие было приурочено Году единства народов России.

В конкурсных работах нашли отражение история и культура жителей нашей многонациональной страны, праздничные традиции, национальные обряды народов, проживающих на территории Российской Федерации. Авторам удалось запечатлеть любимый россиянами праздник масленичных гуляний, праздник в честь летнего солнцестояния – Ивана Купалы, а также прядения льна в качестве народных ремёсел… Что немаловажно – герои всех фотографий облачены в национальные костюмы, отражающие тематику конкурса и создающие атмосферу национальных традиций.

В числе лучших жюри отметило и работы сафоновцев. Второе место присуждено представителю исправительной колонии № 2 Ирине Савицкой. На её фотографии отражён один из моментов празднования дня Ивана Купалы. Существует легенда о том, что в ночь с 6 на 7 июля распускается цветок папоротника. В народе считалось, что тот, кто найдёт цветок, обретёт магические способности: увидит будущее, научится понимать язык животных, станет невидимым или отыщет сокровища. Сплетённые из трав и цветов венки девушки использовали для гаданий. Бросая их в воду, следили за тем, к какому берегу он пристанет – оттуда ждать жениха. Вокруг наряженного венками и лентами купальского дерева, символизирующего плодородие (берёза, клён или яблоня) водили хороводы, прыгали через костёр. Люди верили, что огонь в эту ночь обладает очищающим и защитным действием. Об этих традициях напоминает снимок Ирины Савицкой.

Третье место разделили представительница исправительного центра № 1 Антонина Дашкевич и сотрудница исправительной колонии № 3 Екатерина Чернышева.

Антонина Дашкевич дала такое пояснение к своему снимку: «Прошлым летом в июле мы ездили семьёй в Казань. На территории казанского Кремля есть кузница пушечного двора. Фото сделано там. Дочь Анелина изготовила тогда монетку Золотой Орды. В целом очень интересная поездка, нам посчастливилось познакомиться с самобытным городом на стыке культур и религий».

Ещё один призёр конкурса, Екатерина Чернышева, – лейтенант внутренней службы, инспектор отдела кадров и работы с личным составом ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области. Идея фотосессии, как сообщила Екатерина, «была придумана давно.

Фотограф сделал много великолепных кадров.

На мне русское покосное платье, оно очень нарядное, хоть и предназначалось для работы. Ещё в языческую эпоху на Руси сложилось так, что узоры располагались на вороте, оплечье, внизу рукавов и на подоле. По поверьям наших предков, такое расположение орнамента охраняло разные части тела от злых духов и дурного глаза.

Платье купили в интернете специально для фотосессии.

Когда в УФСИН России по Смоленской области объявили фотоконкурс, я решила принять в нём участие, представив русский костюм.



В детстве мама рассказывала, что раньше прабабушка и бабушка завивали венки на березе на Петровское заговенье, потом их развивали. Если венок не завял и не распался, это сулило осуществление задуманного желания. Также эти венки могли бросать в рожь, чтобы был хороший урожай. Существовала и традиция в Борисов день ходить в гости друг к другу, в складчину устраивать общие трапезы».

Участники фотоконкурса, готовясь к фотосессиям, изучали традиции народов России, беседовали со старшими родственниками о жизни в старину, узнавали о народных ремёслах, отправлялись в путешествия по нашей уникальной стране, открывая для себя много нового и интересного в жизни разных народов, называющих себя россиянами.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото пресс-службы УФСИН России по Смоленской области