Есть результат!

Будущее городов и поселков формируем вместе с жителями. Мы заботимся о том, чтобы молодые люди видели перспективы для себя в Смоленской области, создавали здесь семьи и воспитывали детей. Поэтому особое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры. В течение двух месяцев в регионе проходили форумы «Единой России» «Есть результат!». Жители, главы округов, депутаты, участники СВО, волонтеры обсуждали итоги Народной программы партии и вносили предложения по ее дальнейшей реализации. Сегодня на областном форуме в Смоленском драматическом театре им. А.С. Грибоедова подвели итоги этой работы.



В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации РФ, Герой России Юрий Леонидович Воробьев, депутаты Госдумы РФ Артем Викторович Туров и Андрей Борисович Парфенов, сенатор Артем Сергеевич Малащенков, председатель областной Думы Игорь Васильевич Ляхов, главы муниципальных округов, депутаты, секретари местных отделений партии, участники СВО, общественники и волонтеры.



Юрий Леонидович Воробьев подчеркнул, что «Единая Россия» на протяжении 25 лет является опорой политической стабильности и проводником курса Президента. По всей стране она объединила инициативы, которые внесли более 2,5 млн россиян.





Поддержка участников СВО и их семей – основной приоритет, обозначенный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В регионе действует 58 бессрочных мер поддержки. Дети участников СВО получают бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, посещают детские сады, кружки и секции. Мы помогаем ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и отделением «Комитета семей воинов Отечества». Также реализуем образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» – готовим управленческие кадры из числа участников СВО.

В сфере здравоохранения за последние пять лет значительно укрепили инфраструктуру. Построили поликлинику в микрорайоне Королевка и онкологический диспансер в Смоленске, капитально отремонтировали 249 медицинских учреждений, установили 100 фельдшерско-акушерских пунктов, приобрели более 6 тысяч единиц оборудования и свыше 150 единиц автотранспорта. Системно работаем над привлечением медицинских кадров и поддерживаем молодых профессионалов.

В сфере образования за время реализации Народной программы построили детский сад и две школы в Смоленске, продолжаем возводить образовательный центр «Феникс» в Печерске Смоленского муниципального округа и детские сады в микрорайонах Миловидово и Краснинское шоссе. В системе среднего профессионального образования создали 5 кластеров по программе «Профессионалитет». Для студентов действуют ежемесячные выплаты целевикам и субсидии на обучение по педагогическим специальностям.

Особое внимание – нашим семьям. В регионе проживает более 85 тысяч семей с детьми, из них свыше 8 тысяч – многодетные. Реализуем комплексную программу повышения рождаемости, которая включает 68 мероприятий и 28 мер социальной поддержки. Поддерживаем студенческие, молодые, многодетные семьи, предоставляя выплаты, компенсации, помогаем с жильем и обучением детей.

Достигнуты значимые результаты в сельском хозяйстве и промышленности, развитии дорожной инфраструктуры, строительстве и ЖКХ. Впереди – новая пятилетняя Народная программа. Жители региона могут внести в нее свои предложения как в очном формате, так и онлайн – на сайте естьрезультат.рф.