Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения здоровья детей

С 1 по 7 июня в России проходит «Неделя сохранения здоровья детей», приуроченная к Международному дню защиты детей. Мероприятие проходит в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сохранение здоровья детей – одна из основных задач государственной политики Российской Федерации в сфере защиты интересов детства.

В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в России проводится пренатальный и неонатальный скрининги, которые позволяют своевременно диагностировать патологии и вовремя начать лечение. С 2023 года в работу неонатальных служб включена программа расширенного скрининга новорожденных на наличие наследственных заболеваний (перечень выявляемых болезней вырос с 5 до 36).

Особое внимание государства уделяется категории детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к ранней инвалидизации и сокращению продолжительности жизни.

В структуре общей заболеваемости детей с рождения до 14 лет чаще всего встречаются болезни органов дыхания, пищеварения, глаз и придаточного аппарата, нервной, костно-мышечной систем, соединительной ткани. Для этой возрастной группы также характерны травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

Из-за большой распространенности среди детей и подростков поведенческих факторов риска: нерационального питания, вредные привычки, гиподинамии и так далее, особенно важным становится приучение ребенка к здоровому образу жизни (правильное питание, физическая активность,соблюдение режима дня и т.д.).

Стоит отметить, что в России разработан и успешно реализуется социальный благотворительный проект «Здоровое поколение», который призван помочь родителям в формировании у детей правильного пищевого поведения и здорового образа жизни.

Негативно на здоровье ребенка влияют значительные нагрузки в школе, длительное ежедневное использование гаджетов. Поэтому родителям важно следить за эмоциональным состоянием ребенка, поддерживать открытую коммуникацию с ним, а в сложных ситуациях обращаться к психологу.Также с любыми проблемными вопросами можно обращаться по телефону доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Специалисты окажут помощь а быстро, бесплатно и анонимно.