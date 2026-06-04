29-й Петербургский международный экономический форум официально стартовал в Северной столице России

29-й Петербургский международный экономический форум официально стартовал в Северной столице России. Традиционно работу на главном деловом событии страны начинаем с открытия стенда Смоленской области. Он презентует участникам мероприятия экономический потенциал, промышленную мощь и богатую историю нашего региона. Главным событием форума станет выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании.





В этом году экспозиция Смоленщины отражает современные технологические и производственные достижения. На стенде представлены зона с разработками смоленских компаний – резидентов НПЦ «БАС «Смоленск», мотоцикл «Минск» производства Вяземского машиностроительного завода, разработанная смоленским инновационным центром «Станкосервис» (входит в ГК «Цифра») система мониторинга оборудования «Диспетчер», интерактивная зона лазертага, а также экспозиция копий бриллиантов «АЛРОСА». Гости могут ознакомиться с моделями техники предприятий «СмолМаш», «КДМ» и «Рославльский вагоноремонтный завод», а также пищевой продукцией региональных производителей.





Отдельное внимание в этом году уделено визуальной и смысловой составляющей экспозиции. На ярко-красном стенде используются элементы бренда Смоленска как Молодёжной столицы-2026, а также мультимедийные образы Юрия Алексеевича Гагарина, Юрия Владимировича Никулина и других наших выдающихся земляков. Экспозицию украшают увеличенные фигуры-бриллианты. Наш регион обладает уникальным опытом в огранке алмазов, а смоленское производственное объединение «Кристалл», входящее в состав компании «АЛРОСА», является одним из ведущих предприятий в этой сфере.





Стенд Смоленской области уже стал точкой притяжения для сотен гостей форума. Десятки тысяч участников из более чем 130 стран смогут познакомится с инвестиционным и промышленным потенциалом региона.





В рамках деловой программы запланировали подписание соглашений о сотрудничестве, переговоры с потенциальными партнёрами и участие в ключевых стратегических сессиях ПМЭФ. Результатом станет привлечение инвестиций в наш регион и запуск новых проектов, направленных на развитие области.